Xbox Next: Gerücht: Neue Konsole mit externem Laufwerk

Laut den neuesten Gerüchten im Netz hat Microsoft die Pläne für ein Mid-Gen-Upgrade im Jahr 2024 über Bord geschmissen und plant angeblich eine neue Konsolengeneration inklusive Xbox Handheld für das Jahr 2026.

Jetzt sind weitere Informationen durchgesickert, die ihr aber (wie alle Gerüchte) mit äußerster Vorsicht genießen solltet, da die Behauptungen weder mit Quellen noch weiteren Beweisen untermauert wurden.

Dennoch soll die Xbox Next im Jahr 2026 als digitale Konsole erscheinen und zusätzlich die Option bieten, ein externes Laufwerk anzuschließen.

Wie es um die neue Konsole von Microsoft steht, wird weiterhin heiß diskutiert. So soll der Redmonder-Konzern gezögert und die Verträge mit AMD erst zu einem späteren Zeitpunkt unterzeichnet haben, da man angeblich ebenfalls Pläne mit Intel und Nvidia für eine neue Konsole hat. Das Zögern soll aber dazu führen, dass die neue Xbox Konsole mit AMD-Komponenten erst nach der PlayStation 6 veröffentlicht wird.

Zur Veröffentlichung der PlayStation 7 könnte dann aber eine Xbox in Zusammenarbeit mit Intel und Nvidia entstehen. Weitere Gerüchte bringen diese Behauptungen allesamt durcheinander und so soll die neue Xbox-Konsole im Jahr 2026 mit einer Zen 5 CPU veröffentlicht und deutlich günstiger als die PlayStation 6 in die Regale gestellt werden. Einem Leak zufolge hat Microsoft eine Vision einer hybrid Konsole und plant die nächste Generation erst für das Jahr 2028.