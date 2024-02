Xbox Next: Gerücht: Nächste Xbox erst nach der PlayStation 6

Autor:, in / Xbox Next

Allem Anschein nach wird Microsoft nicht mehr das direkte Veröffentlichungsduell mit Sony suchen und will die nächste Xbox-Konsole entweder vor oder nach der PlayStation 6 veröffentlichen.

Dass die neue Xbox-Konsolengeneration erst nach der Veröffentlichung der PlayStation 6-Konsole startet, will „Moore’s Law is Dead“ erfahren haben, der in seinem Podcast äußerte, dass Microsoft bisher gezögert hat, weitere Verträge mit AMD zu unterzeichnen, um die neue Xbox-Generation zu verwirklichen.

Dieses Zögern könnte bedeuten, dass die neue Xbox-Konsole erst nach der PlayStation 6 veröffentlicht wird, da Sony schon mehrere Verträge mit AMD abgeschlossen hat und die Produktion frühzeitig beginnen kann.

Bei Microsoft habe man aber jetzt erst mit AMD begonnen, an der Entwicklung der neuen Xbox-Konsole zu arbeiten, heißt es weiter. Grund dafür soll auch gewesen sein, dass Microsoft aktuell Intel und NVIDIA als Partner für die (über)nächste Konsolengeneration in Betrachtung zieht.

Dazu soll Microsoft grünes Licht für mehrere Xbox-Hardware-Projekte gegeben haben.