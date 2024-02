Dead Man´s Diary: Hier geht es ums nackte Überleben

In Dead Man´s Diary beginnt die Geschichte dramatisch, die Vorräte reichen nicht aus und die Schutzbunker reichen nicht aus.

Genau hier kommt ihr ins Spiel! Zu eurem Pech habt ihr sprich wörtlich den Kürzeren gezogen und werdet in der Wildnis ausgesetzt. Ohne Trinken, ohne Essen und das, was in der Welt auffindbar ist, könnte kontaminiert sein, denn vor vielen Jahren gab es einen globalen Anschlag, der alles in der Welt verseucht hat.

Nun liegt es an euch zu überleben. Werdet ihr euch mit den nötigen Mitteln ausstatten können, um am Leben zu bleiben? Das Ganze könnt ihr in Dead Man´s Diary herausfinden. Trotzt der Gefahr und macht euch auf die Suche nach Lebensmitteln, Objekten, Holz für euer Lagerfeuer und das Feldbett, um weiter in der Story voran zukommen.

Wir von XboxDynasty haben Dead Man’s Diary gespielt und zeigen euch hier Gameplay aus dem Spiel:

Dead Man´s Diary ist für 29,99 EUR im Microsoft Store erhältlich.

