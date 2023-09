Xbox Next: Microsofts Vision einer hybriden Spiele-Plattform

Autor:, in / Xbox Next

Die nächste Konsolengeneration von Microsoft soll internen Plänen zufolge 2028 auf den Markt kommen. Ob dieser angepeilte Termin aus den jüngst geleakten Unterlagen auch weiterhin der Fall ist, bleibt abzuwarten.

Der Redmonder Konzern will mit dem Nachfolger von Xbox Series X|S aber eine „vollständige Konvergenz“ zwischen Cloud-Gaming-Plattform und physischer Hardware erreichen, mit dem Ziel „Cloud-Hybrid-Spiele“ zu liefern.

So heißt es in der geleakten Roadmap: „Unsere Vision: eine hybride Spieleplattform der nächsten Generation zu entwickeln, die in der Lage ist, die kombinierte Leistung von Client und Cloud zu nutzen, um ein tieferes Eintauchen und völlig neue Klassen von Spielerlebnissen zu ermöglichen.“

Angemerkt werden sollte an dieser Stelle, dass es sich um eine Idee aus Mai 2022 handelt. Inwieweit das Unternehmen diese Möglichkeit weiter verfolgt, ist nicht bekannt. Man stellte sich aber vor, ein Gerät für weniger als 99,- Dollar mit dieser kombinierten Leistung anzubieten. Möglich wäre hier ein Handheld für die xCloud-Plattform.

Inwieweit die in den Dokumenten als „Cohesive Hybrid Compute“ bezeichnete Idee der „Cloud-to-Edge-Architektur zwischen Chip, Grafik und Betriebssystem, die allgegenwärtiges Spielen ermöglicht“ schon weitergesponnen wurde, ist nicht klar.

In den Dokumenten ist weiterhin eine potenzielle Technik-Roadmap aufgeführt, die bis ins Kalenderjahr 2029 reicht. Die ganzen Details dazu findet ihr im in der Quelle von The Verge.