TEKKEN 8: Harada begeistert von CNT-Stabilität

Der letzte große Closed Network Test von TEKKEN 8 setzte einen besonderen Fokus auf die Verbindung zwischen den Kontrahenten an ihren Konsolen.

Fighting-Games besitzen eine eingeschworene Community, die des Öfteren Kämpfe gegen Spieler antreten muss, welche nicht in der gleichen Netzwerk-Region sind. Kämpfe zwischen Spielern aus Europa sowie den USA sind hier eine besondere Herausforderung.

Kommt es dabei zu Verzögerungen in der Verbindung, sogenannte Lags, trübt das den Spielspaß ungemein. Aktionen werden nur stark verzögert ausgeführt oder nicht komplett übernommen.

Das Resultat aus solchen Verbindungen sind Kämpfe, die keinen Spaß mehr machen. Das direkte Gefühl zu spielen geht verloren, Spieler geben ihre Moves einfach blind ein, um zu hoffen, sie treffen den Gegner. Bei TEKKEN 8 soll das nicht mehr der Fall sein, denn wie es scheint, ist es dem Entwickler-Team um den TEKKEN-Vater Katsuhiro Harada gelungen, einen starken Netzwerk-Code zu entwickeln.

In einem Interview sagte Harada: „Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass wir vor der CNT (Closed Network Test) eine gewisse Bandbreite an Ergebnissen erwartet haben.“

„Ich meine, das ist eine positive Überraschung, da die tatsächlichen Ergebnisse besser als erwartet waren und die Verbindung stabil war. In Bezug auf die Fernverbindungen dachten wir beispielsweise, dass das Netzwerk zwischen Europa und den USA oder zwischen der nordamerikanischen Ost- und der Westküste instabil sein könnte. Aber eigentlich war das Feedback der Benutzer zu diesem Thema gut. Und das war eine sehr gute Überraschung für uns.“

Game-Designer Michael Murray äußerte sich ebenfalls: „Ich war so überrascht, dass es während des Netzwerktests keine größeren Probleme gab. Alles verlief ziemlich reibungslos.“

„Keine größeren Ausfälle des Servers oder ähnliches, was eine große Überraschung war. Weil es das erste Mal ist, dass wir die Server für eine so große Anzahl von Spielern geöffnet haben. Und ich glaube auch, dass wir es bei der EVO angesprochen haben – aber wir haben alle möglichen Daten genommen, und einige der beliebtesten Charaktere waren ein bisschen anders, als ich es mir vorgestellt hatte.“