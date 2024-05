XboxDynasty: Vatertag: Videospiele oder Bollerwagen?

Autor:, in / XboxDynasty

Erst einmal möchten wir an dieser Stelle allen „Zocker-Daddys“ alles Gute zum Vatertag wünschen!

Wir wissen, dass viele unserer Leser uns schon so lang begleiten, dass sie mittlerweile selbst Eltern geworden sind, was uns schon ein bisschen stolz macht. Danke für eure Treue und euer Vertrauen. Also lasst euch heute verwöhnen und feiern!

Apropos feiern, zieht ihr heute mit dem Bollerwagen los oder setzt ihr euch doch lieber vor die Konsole, um ein paar Runden zu spielen?

Erzählt uns von euren Plänen und diskutiert mit anderen Usern über ihre Vatertag-Traditionen!