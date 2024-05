XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 3x I Am Your President

Im neuen XboxDynasty Gewinnspiel habt ihr nur heute die Möglichkeit einen von drei Codes für I Am Your President für Xbox zu gewinnen.

Diese Woche habt ihr die Möglichkeit einen von drei Xbox-Codes für das Spiel I Am Your President zu gewinnen.

I Am Your President, ein politisches Survival-Spiel, in dem man der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden kann, ist bereits auf Xbox One und Xbox Series X|S erschienen. I Am Your President ist ein Titel voller politischer und ideologischer Zusammenstöße zwischen Demokraten und Republikanern, verschiedener Krisensituationen, großer außenpolitischer Kämpfe, aber auch satirischer Elemente. Das Spiel wurde zuvor auch auf PC veröffentlicht.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, welchen Spielcharakter ihr als Präsidenten für die Vereinigten Staaten nominieren würdet.

Teilnahmeschluss ist der 12. Mai 2024 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

