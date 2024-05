XboxDynasty: Gewinnspiel: Wir verlosen 3x Dead Island 2 für Steam

Autor:, in / XboxDynasty

Im neuen XboxDynasty Gewinnspiel habt ihr nur heute die Möglichkeit einen von drei Codes für Dead Island 2 für PC via Steam samt DLCs zu gewinnen.

Diese Woche habt ihr die Möglichkeit einen von drei PC-Steam-Codes für das Spiel Dead Island 2 zu gewinnen. Dazu gibt es die beiden DLCs Haus & SoLA.

Geschichte: Ein tödliches Virus breitet sich in Los Angeles aus und verwandelt die Einwohner in gefräßige Zombies. Die Stadt steht unter Quarantäne und das Militär hat sich zurückgezogen. Gebissen, infiziert, aber komischerweise immun, lernt man, den Zombie in sich zu nutzen.

Die Zukunft von Los Angeles (und der Menschheit) hängt nur von den Slayern und ein paar anderen angeberischen Arschgeigen ab, die zufällig resistent gegen den Erreger sind.

Während man die Wahrheit hinter dem Ausbruch aufdeckt, werden die Spieler herausfinden, wer – oder was – man eigentlich ist. Überleben, sich weiterentwickeln, die Welt retten – ein ganz normaler Tag in LA!

Die Spieler können ein sonnendurchflutetes und blutgetränktes Los Angeles erkunden, in dem eine Zombie-Infektion tobt. Als einer von sechs sehr unterschiedlichen, aber allesamt bad-ass-igen Charakteren, gilt es, unzählige Zombies zu Brei zu kloppen – und das in noch nie gekanntem Detailgrad.

Neben dem Haupt-Spiel können auf Steam natürlich auch alle bisher erschienenen DLCs – Haus und SoLA – sowie Waffenpakete, zusätzliche Charakterkosmetika und der Erweiterungs-Pass erworben werden.

Dead Island 2 – das millionenfach verkaufte First-Person-Action-RPG – ist auf Steam erhältlich und das muss gefeiert werden, deswegen verlosen wir das Hauptspiel mit beiden DLCs für PC via Steam.

So einfach nehmt ihr am XboxDynasty Gewinnspiel teil:

Schreibt einen Kommentar direkt unter dieser Meldung und verratet uns, warum ihr Dead Island 2 für PC/Steam gewinnen möchtet.

Teilnahme ab 18 Jahren! Teilnahmeschluss ist der 5. Mai 2024 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Preise:

Dead Island 2 – Hauptspiel + Haus DLC + SoLA DLC – (PC/Steam)

Dead Island 2 – Hauptspiel + Haus DLC + SoLA DLC – (PC/Steam)

Dead Island 2 – Hauptspiel + Haus DLC + SoLA DLC – (PC/Steam)

Wir wünschen allen Teilnehmern auch bei diesem Gewinnspiel wieder viel Glück!