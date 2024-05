Dauntless: Entlassungen bei Entwickler Phoenix Labs

Autor:, in / Dauntless

Phoenix Labs, das Studio hinter Dauntless und Fae Farm, kündigen Entlassungen an.

Via LinkedIn gab Entwickler Phoenix Labs an, größere Umstrukturierungen vorzunehmen. Das Studio hinter Dauntless und Fae Farm kündigt nicht nur an, zahlreiche Mitarbeiter entlassen zu müssen, auch sollen mehrere Projekte eingestellt werden. Diese Maßnahmen seien der letzte Ausweg, um das Überleben des Studios zu gewährleisten.

Weiter heißt es seitens Phoenix Labs, dass man sich zukünftig vorrangig nur auf die beiden beliebten Live-Service-Titel Dauntless und Fae Farm konzentrieren möchte und deren Communitys weiterhin mit Inhalten versorgen wird.

Auch wenn Phoenix Labs offiziell noch nicht bekannt gegeben hat, wie viele Mitarbeiter entlassen werden müssen, meldete sich der ehemalige Principal Engineer Kris Morness zum Thema zu Wort. Laut ihm sollen ungefähr 140 Entwickler ihre Anstellung verloren haben.

Phoenix Labs wurde 2014 von ehemaligen Riot Games-Mitarbeitern gegründet. Seither veröffentlichte das Studio das MMO Dauntless sowie im vergangenen Jahr die Lebenssimulation Fae Farm. Weitere, noch unangekündigte Projekte waren zuletzt ebenfalls in Arbeit, wurden im Rahmen der Umstrukturierungen aber eingestellt.

Bereits im vergangenen Jahr verkündete Phoenix Labs zahlreiche Mitarbeiter entlassen zu müssen.