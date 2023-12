Dauntless: Phoenix Labs entlässt erneut Mitarbeiter

Im Mai dieses Jahres wurde die Belegschaft des Dauntless-Entwicklers Phoenix Labs bereits um neun Prozent reduziert. Nun kündigt das kanadische Studio erneut Entlassungen an. Diesmal trifft es 34 Mitarbeiter aus den Bereichen Publishing, HR, IT und Shared Services.

Gegenüber Games Industry gibt ein Phoenix Labs-Vertreter Änderung in der Struktur des Support-Teams als Grund für die Entlassungen an:

„Nach einer gründlichen Überprüfung haben wir uns entschlossen, die Struktur unserer Support-Teams zu ändern. Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Belegschaft um 34 Mitarbeiter aus den Bereichen Publishing, HR, IT und Shared Services zu reduzieren. Unsere Spiele-Teams waren davon nicht betroffen, und die Arbeit an unseren Titeln wird bei Phoenix Labs fortgesetzt. Die DLCs für Fae Farm sowie die Dauntless-Updates verlaufen nach Plan, und wir haben aufregende unangekündigte Projekte in Arbeit.“

„Wir danken allen betroffenen Teammitgliedern, die dazu beigetragen haben, Phoenix Labs zu dem zu machen, was es heute ist. Ihr Einfluss wird vermisst werden und in allem, was das Studio in Zukunft tut, weiterleben.“