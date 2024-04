Realm of Ink: Weiteres Entwickler-Walkthrough veröffentlicht

Autor:, in / Realm of Ink

663 Games enthüllt neuen Entwickler-Walkthrough für spannendes Action-Roguelite Realm of Ink.

Publisher 663 Games freut sich, bekannt geben zu können, dass das Entwicklerteam von Leap Studio weitere Details über das Ink Pets-System und ihre Rolle im mit Spannung erwarteten Action-Roguelite-Spiel Realm of Ink enthüllt hat.

Realm of Ink ist ein Action-Roguelite-Spiel im Ink-Stil, das über Steam und Konsolen auf den PC kommt und mit einer Mischung aus 2,5D-Tintenmalerei im chinesischen Stil und moderner Art Direction zum Leben erweckt wird.

Außerdem bietet es ein umfangreiches Kampfsystem mit mehreren spielbaren Charakteren. Die tiefgründige und faszinierende Geschichte des Spiels erörtert die philosophische Bedeutung des Lebens und die Überzeugungen von Nihilismus und Existenzialismus.

In diesem neuen Devlog geht Dai, CEO von Leap Studio, auf die Konzeption und Entwicklung des Ink Pets-Systems ein und gibt Einblicke in den Erstellungsprozess und die wichtige Rolle, die sie auf eurer Reise durch Realm of Ink spielen.

Werft einen genaueren Blick auf ein bestimmtes Ink Pet, das chinesische Loong, während Dai die kulturellen Nuancen zwischen östlichen und westlichen Einflüssen veranschaulicht. Außerdem gibt Dai einen Einblick in die Bemühungen, die englische Synchronisation zu verbessern.