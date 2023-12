Xbox Series X: Erste Details zu Tales of Kenzera: ZAU geleakt

Ein neues Spiel, welches Electronic Arts unter dem Label EA Originals veröffentlicht, wird laut neusten Gerüchten Anfang Dezember angekündigt.

Laut einem Bericht des Leakers billbil-kun auf Dealabs, handelt es sich dabei um den 2,5D-Sidescrolling-Plattformer Tales of Kenzera: ZAU. Entwickelt wird es von Surgent Studios, das vorwiegend für Film und Fernsehen produziert und nachweislich auf seiner Webseite auch sein erstes Videospiel entwickelt.

In Tales of Kenzera: ZAU dreht sich alles um eine junge Protagonistin mit magischen Kräften, die sich in blauen und orangefarbenen Kräften darstellt, wie die Quelle auf Gameplaybildern gesehen haben will. Auf visuelle Ebene soll es dem Trine-Franchise ähneln.

Eine Ankündigung des Spiels könnte diese Woche bei den Game Awards erfolgen. Der Release-Termin für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC soll der 23. April 2024 sein und der Preis bei 17,99 Dollar liegen.