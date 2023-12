ARK: Survival Ascended: Aktualisierte Roadmap veröffentlicht

Dieses Wochenende veranstaltete Studio Wildcard seinen jährlichen 24-stündigen Extra Life Charity-Stream, bei dem man fast 118.000 Dollar einnahm. Die Erlöse gehen direkt an das Children’s Miracle Network für Kinder in Not.

Der Stream wurde auch mit Neuigkeiten zu ARK: Survival Ascended (ASA) verbunden. So enthüllte das Wildcard-Team die aktualisierte Inhalts-Roadmap mit Terminen für alle Karten (kostenlos in ASA enthalten), darunter Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Part 1 und ARK Genesis Part 2! ASA hat seinen eigenen neuen DLC, saisonale Events, neue Dinos mit jeder Karte und mehr.

Cross-Plattform Mods Spotlight-Trailer:

Die Neuigkeiten in der Übersicht:

ARK: Survival of the Fittest: Das rasante Battle-Royale SOTF wird am 20. Dezember als plattformübergreifender Spielmodus veröffentlicht.

Frontier Adventure Pack: Was wäre ein Cowboy ohne seine treuen Stiefel und seinen Hut? Stolziert stilvoll über die verbrannte Erde, wenn ihr euch im März 2024 auf eine neue Reise begebt.

Musik aus ARK The Animated Series: Hört euch einen Teil der fast 7-stündigen, live orchestrierten Originalmusik der Serie an, die von dem sehr talentierten Gareth Coker stammt!

Neuer Dino! Hört, wie die Todeswürmer erzittern, weil sie nicht länger den Sand der Verbrannten Erde beherrschen, wenn Fasolasuchus seinen großen Auftritt in ARK: Survival Ascended hat!

Winterwunderland-Vorschau: Nehmt euch vor unartigen Stammesmitgliedern in Acht – dieses Jahr wird der Krampus das Winterwunderland heimsuchen, um diejenigen zu bestrafen, die so tun, als wären sie AFK, wenn es Zeit zum Farmen ist!

ARK: Survival Ascended ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Windows-PC und Steam für 44,99 Euro erhältlich.