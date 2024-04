ARK: Survival Ascended: Dear Jane-Event mit Kostümen zur animierten Serie

Zur Feier der kürzlich erfolgten internationalen Veröffentlichung von ARK: The Animated Series in Großbritannien, Irland, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich kündigte Studio Wildcard an, dass das Dear Jane-Event in ARK: Survival Ascended ein ganz besonderes Update erhalten hat.

Wenn Überlebende jetzt das „Bob“-Kostüm aus der Zeichentrickserie ausrüsten, hören sie Bobs Stimme (Karl Urban), die auf Gameplay-Aktionen reagiert und witzige Sprüche abgibt, wenn sie Emotes verwenden!

Jede „Dear Jane“-Notiz beschreibt Bobs Eskapaden auf der Insel mit Verweisen auf die Ereignisse der animierten Serie und schaltet 4 der 28 verfügbaren animierten Kostüme im Spiel frei, darunter Helena, Bob, Dodo und Scary the Parasaur. Die Spieler können jede Note im Spiel finden, um sie alle zu sammeln!

ARK: The Animated Series ist eine brandneue Originalserie, die auf dem Survival-Spiel ARK: Survival Evolved von Studio Wildcard basiert. Die ersten sechs Episoden der Serie sind ab sofort exklusiv auf Paramount+ in den USA, Mexiko, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich zu sehen.