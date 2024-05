Xbox Game Pass: Dieses Soulslike-RPG erscheint angeblich im Abo

Was in der ersten Monatshälfte in den Xbox Game Pass aufgenommen wird, ist seit Dienstag bekannt. Darüber hinaus weiß nur Microsoft, was der Rest des Monats noch für Abonnenten bereithalten wird.

Wie eXputer erfahren haben will, soll Lords oft the Fallen (2023) Ende Mai im Abonnement des Xbox Game Pass aufgenommen werden.

Das exakte Datum sei zwar bekannt, doch da es sich ändern könnte, nannte man es nicht. Es soll aber in der letzten Maiwoche im Abo erscheinen.