Xbox Series X: Star Wars-Tag mit Fortnite und mehr

Wie in jedem Jahr ist auch morgen mit dem 4. Mai der offizielle Star Wars-Tag. Getreu dem Slogan „may the fourth be with you“ könnt ihr die Macht auf euer Xbox-Konsole zum Beben bringen.

In einem Artikel auf Xbox Wire wurden die galaktischen Events auf Xbox zusammengefasst.

Star Wars Jedi: Survivor

Für Xbox Game Pass Ultimate Abonnenten bzw. EA Play steht seit Kurzem das Actionspiel Star Wars Jedi: Survivor im Katalog abrufbereit.

Wer den Vorgänger Star Wars Jedi: Fallen Order nicht gespielt haben sollte: Auch dieser Teil ist mit dem Xbox Game Pass abrufbar.

Fortnite x Star Wars

Bereits einen Tag vor dem Star Wars-Tag ist ein neues Update für LEGO Fortnite erhältlich. In „Abenteuer der Rebellen“ werden die Rebellion und das Galaktische Imperium in eurer Welt Einzug halten.

Im Kampf gegen das Imperium könnt ihr den Rebellen im Kampf unterstützend zur Seite stehen, indem ihr ein Rebellendorf aufbaut. Dort könnt ihr Lichtschwerter, DL-44-Blaster und Thermaldetonatoren herstellen, die euch nützlich sein werden.

Das war aber noch nicht alles zu Star Wars in Fortnite. Im Battle Royale gibt es themenbezogene Aufträge, Chewbacca mischt mit seinem Bogenspanner wieder mit und auch Rocket Racing und Fortnite Festival zelebrieren den Jahrestag der Franchise.

Star Wars Sale

Galaktische Angebote zu Star Wars findet ihr aktuell im Microsoft Store. 32 Angebote auf Spiele bzw. Zusatzinhalte sind mit Rabatten versehen.

In unserer separaten Meldung findet ihr die vollständige Liste, in der unter anderem LEGO Star Wars: Die Skywalker Saga, STAR WARS: Squadrons oder STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Edition im Preis gesenkt worden sind.

Star Wars Outlaws vorbestellen

Nicht zu vergessen ist auch das kommende Highlight Star Wars Outlaws. Das Open World-Actionspiel erscheint am 30. August für Xbox Series X und kann im Microsoft Store vorbestellt werden.