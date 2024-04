Destiny 2: Halle der Champions und Pantheon verschwinden

Autor:, in / Destiny 2

Derzeit versammeln sich wieder verstärkt Hüter im Turm, um das kostenlose „Ins Licht“-Update in Destiny 2 zu spielen.

Mit dem Update wurde die Halle der Champions eingeführt. Dort können Spieler neue Quests annehmen, Waffen und ein einzigartiges Rüstungsset freischalten. Auch der bei Spielern sehr begehrte Superblack-Shader ist dort freischaltbar.

Am 30. April folgt dann mit dem Pantheon ein neues Event, in dem sich die Hüter in Raidboss-Schlachten stürzen und begehrte Abzeichen freischalten können.

Im wöchentlichen Artikel hat Entwickler Bungie noch einmal verdeutlicht, dass sowohl die Halle der Champions als auch das Pantheon dem 3. Juni nicht mehr verfügbar sein werden.

Die WACKER-Waffen aus der Halle der Champions werden zumindest danach noch im Onslaught-Modus droppen können. Allerdings nicht mehr in der limitierten Variante.

Der Shader soll später ebenfalls zurückkehren.