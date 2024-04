Underground Garage: Unreal Engine feuert Gameplay-Trailer an

Autor:, in / Underground Garage

Im September hat BeardedBrothers.Games bei der Entwicklung von Underground Garage einen bedeutenden Schritt gemacht und ist von Unity auf die Unreal Engine gewechselt.

Jetzt präsentiert man die seitdem gemachten Fortschritte in einem neuen Unreal Engine Gameplay-Trailer, der die Kernfunktionen von Underground Garage hervorhebt.

In Underground Garage beginnen die Spieler ihre Karriere als Automechaniker und tauchen in die Welt der illegalen Rennen ein. Die Spieler werden mit Autos zu tun haben. Aber nicht mit gewöhnlichen, sondern mit hochgetunten Autos, die nachts auf den Straßen der Stadt unterwegs sind, um an visuellen Shows und illegalen Rennen teilzunehmen.

Tausende von interaktiven Teilen und jede Menge Autos zum Aufmotzen. Testet angepasste Autos im Freifahrtmodus allein oder mit Freunden. Der Sandbox-Modus erlaubt es den Spielern, eine Maschine zu erschaffen, von der sie nur träumen konnten, und prozedural generierte Quests sorgen für endlose Stunden Spielspaß.

Underground Garage wird zunächst für den PC in einer Early-Access-Version erscheinen, später auch für PlayStation und Xbox-Konsolen.

Das Erscheinungsdatum von Underground Garage wurde noch nicht bekannt gegeben.