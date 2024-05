ARK: Survival Ascended: Cross-Plattform Premium-Mods für Xbox verfügbar

Studio Wildcard und Overwolf kündigten heute die Veröffentlichung von neun Premium-Mods für ARK: Survival Ascended (ASA) auf der Xbox Series X/S an. Dies stellt einen bahnbrechenden Meilenstein dar, da ASA das erste Spiel ist, das den Verkauf von professionell erstellten Premium-Mods an Konsolenspieler ermöglicht.

Während diese Praxis in PC-Spielen bereits etabliert ist, ermöglichen Studio Wildcard und Overwolf es Entwicklern und Spielestudios nun, ihre Inhalte direkt auf Konsolen dynamisch bereitzustellen, zu verkaufen und zu aktualisieren.

Premium-Mods sind ab sofort für Xbox Series X/S und PC erhältlich, mit Preisen zwischen 2 und 10 Dollar, wobei 50 Prozent aller Einnahmen an die Entwickler gehen. Die Premium-Mods befinden sich in der Zertifizierungsphase für PlayStation 5 und sollen so bald wie möglich veröffentlicht werden.

Jeremy Stieglitz, Co-Creative Director und Lead Designer bei Studio Wildcard, betonte die Vielseitigkeit des einfachen Frameworks des ARK-Entwicklungskits, das nicht nur die Entwicklung von Modi oder Kosmetika, sondern von ganzen neuen Spielen ermöglicht.

„Erfahrene Spieleentwickler können die etablierte technische Infrastruktur von ARK als Basis nutzen und sich so auf die Entwicklung von einfallsreichem Gameplay und fesselnden Erzählungen mit der Unreal Engine 5 konzentrieren.“ „Darüber hinaus können sie über die Mod-Entwicklungspipeline von ARK Survival Ascended ihre Kreationen nahtlos auf Konsolen testen, ohne dafür spezielle Entwickler-Hardware zu benötigen. Dieser rationalisierte Ansatz beseitigt viele der traditionellen Barrieren für die Erstellung von Konsoleninhalten und öffnet sie für kleinere Entwickler und Hobbyschöpfer.“

Premium-Mods liegen zwischen den offiziellen DLCs und den traditionellen Mods und erweitern das Modding-Erlebnis für die Spieler.

Diese Mods werden von Spielestudios und ausgewählten Community-Moddern entwickelt und bieten spielverändernde Inhalte, von neuen Modi bis hin zu weitläufigen Karten.

Die Premium-Mods, in die Hunderte von Entwicklungsstunden investiert wurden, garantieren den Spielern hochwertige, regelmäßige Updates, die ihr Spielerlebnis bereichern.

„UGC wird zu einem der größten Wachstumsmotoren der Branche. Mit dieser Initiative stößt Overwolf in eine neue Kategorie von Entwicklern vor – die Spielstudios. Dieser Schritt fügt sich in unsere größere Vision von UGC ein, in der Spiele zu Content-Plattformen werden und Studios sich zu Urhebern auf diesen Plattformen entwickeln“, kommentiert Overwolf-CEO Uri Marchand.

ARK: Survival Ascended hat die Erkennung und Verwaltung von Mods im Spiel für PC, Xbox und PS5 integriert, die von CurseForge for Studios betrieben wird. Diese Integration führte zu über 175 Millionen Mod-Downloads bis heute, wobei Premium-Mods die beliebteste Wahl sind.

Diese Premium-Mods sind für Xbox Series X|S erhältlich:

ARK: Survive the Night

Svartalfheim Premium

Anomalocaris

Ark Omega Ascended

Gaia: Potions Plus

Reverence

GG SkyIslands

Enclave: Survival Skyward

Forglar Premium

Mit dem Start von ASA laufen ARK-Mods, die auf dem PC erstellt wurden, erstmals auch auf Konsolen. Über 1900 Mods stehen jetzt für das plattformübergreifende Spiel zur Verfügung, und täglich kommen weitere hinzu.

Alles, von neuen Waffen, Rüstungen und Kreaturen bis hin zu vollwertigen Spielmodi und hochwertigen Karten, ist nun sowohl für PC- als auch für Konsolenspieler über einen speziellen Mod-Browser direkt im Spiel verfügbar.

Um alle verfügbaren Mods zu sehen, besuche die offizielle Homepage der ARK: Survival Ascended-Mods auf der CurseForge-Seite.