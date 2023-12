Cyberpunk 2077: Ultimate Edition und Update 2.1 ab sofort verfügbar

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Die Cyberpunk 2077: Ultimate Edition enthält das Basisspiel, die von der Kritik hochgelobte Spionagethriller-Erweiterung Phantom Liberty und das hochgelobte Update 2.0, mit dem mehrere Gameplay-Überarbeitungen und Verbesserungen in das Spiel eingeführt wurden.

Diese neueste Version ermöglicht es den Spielern, alle Geschichten, die Night City zu bieten hat, in einem einzigen Paket zu erleben.

Das Spiel ist in einer digitalen und physischen Version für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Die Retail-Edition des Spiels ist ab dem 8. Dezember in ausgewählten Märkten erhältlich.

Hier könnt ihr euch den Cyberpunk 2077: Ultimate Edition Trailer ansehen:

Das kostenlose Update 2.1 ist ebenfalls ab heute für Current-Gen-Konsolen und PC erhältlich. Es bringt eine Reihe neuer Features mit sich, darunter die voll funktionsfähige NCART-Metro, Partner-Treffpunkte, einen Radioport, der es den Spielern ermöglicht, während der Erkundung Musik zu hören – und neue Fahrzeuge, darunter das Porsche 911 Cabriolet und fünf neue Motorräder.

Das Video zum Update 2.1 gibt es hier noch einmal:

Das Update 2.1 ist kostenlos für alle Besitzer von Cyberpunk 2077 auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich. Weitere Einblicke in das Update 2.1 gewähren Quest Director Paweł Sasko und Producerin Monika Jankowska in der neuesten Episode von REDstreams, in der sie über die wichtigsten Funktionen des Updates sprechen.

Hier könnt ihr euch noch einmal den REDstream ansehen: