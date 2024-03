Cyberpunk 2077: PAX East Panel zu Phantom Liberty online verfügbar

Die Leiter und Hauptentwickler von CD PROJEKT RED enthüllten einen Blick hinter die Kulissen der Produktion von Cyberpunk 2077: Phantom Liberty während eines PAX East 2024-Panels am 23. März, das jetzt für alle auf YouTube zu sehen ist.

Zu den Diskussionsteilnehmern, von denen viele direkt von der Game Developers‘ Conference in San Francisco angereist waren, gehörten Game Director Gabriel Amatangelo, Associate Game Director Paweł Sasko, Creative Director Igor Sarzyński, Acting Lead Quest Designer Sarah Gruemmer und Environment Art Director Kacper Niepokólczycki sowie der Moderator Blessing Adeoye Jr. von Kinda Funny Games.

Die Diskussion begann mit einem Rückblick auf den vollgepackten Zeitplan für die Veröffentlichung von Videospielen im Jahr 2023 und darauf, wie sich Phantom Liberty davon abheben wollte.

„Wir hatten das Gefühl, dass wir etwas Einzigartiges haben, etwas, das sonst niemand hat. Natürlich ist es ein Rollenspiel, aber wir sind damit in eine ganz bestimmte Richtung gegangen, und zwar in eine einzigartige Richtung, nämlich in das Spionage-Thriller-Genre. Wir wussten also: ‚Natürlich gibt es eine Menge Konkurrenz‘, aber wir haben auch etwas, das sonst niemand hat“, so Creative Director Igor Sarzyński.