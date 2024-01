Cyberpunk 2077: Multiplayer-Elemente für Cyberpunk 2 möglich

Autor:, in / Cyberpunk 2077

Entwickler CD Projekt RED denkt über Multiplayer-Elemente für das sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindliche Cyberpunk 2 nach.

Ursprünglich plante CD Projekt RED für sein 2020 veröffentlichtes Action-Rollenspiel Cyberpunk 2077 einen Stand Alone-Multiplayer zu veröffentlichen. Aufgrund der zahlreichen Probleme kurz nach dem Start wurden die Pläne allerdings verworfen.

Nachdem Abschluss der Arbeiten an Cyberpunk 2077 kümmert sich das Studio nun neben dem nächsten Teil der The Witcher-Reihe auch immer intensiver um Cyberpunk 2, das sich seit November in der Konzeptionsphase befindet.

Wie Co-CEO Michal Nowakowski im Gespräch mit Reuters verriet, zieht das Entwicklerteam auch für den zweiten Besuch in Night City Multiplayer-Elemente in Betracht. Genauere Details nannte er nicht.

Zudem sei laut CEO Adam Badowski geplant, das Entwicklerteam der derzeit unter dem Codenamen Orion bekannten Fortsetzung bis zum Ende dieses Jahres auf 80 Mitarbeiter aufzustocken.