Cyberpunk 2077: Hochkarätige Neuzugänge arbeiten am Nachfolger

CD PROJEKT RED hat mehrere hochkarätige Neuzugänge für das Team bekannt gegeben, das an Project Orion arbeitet – dem erwarteten Nachfolger von Cyberpunk 2077, der von dem in den USA und Kanada ansässigen Unternehmen CD PROJEKT RED North America geleitet wird.

Project Orion befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium und wird von Studio-Veteranen geleitet, die zuvor an Cyberpunk 2077 und der Spionagethriller-Erweiterung Phantom Liberty beteiligt waren, darunter Gabriel Amatangelo (Game Director), Paweł Sasko (Associate Game Director), Igor Sarzyński (Creative Director), Andrzej Stopa (Cinematic Director), Kacper Niepokólczycki (Environment Art Director), Sarah Grümmer (Acting Lead Quest Designer) und Kacper Kościeński (Engineering Director).

Diese Gruppe ist nun Teil eines größeren Teams, das in dem neu gegründeten CDPR-Studio in Boston, Massachusetts, ansässig ist.

Zu ihnen gesellen sich Branchenprofis mit jahrelanger Erfahrung und einer Vielzahl bekannter und beeindruckender AAA-Projekte:

Dan Hernberg verstärkt das Team als Executive Producer. Dan hat zuvor als Head of Production bei Amazon Games, Head of Production and Product Management bei Panic Button und Lead Product Manager bei Blizzard Entertainment gearbeitet und unter anderem an Titeln wie New World, Apex Legends und Diablo III mitgearbeitet.

verstärkt das Team als Executive Producer. Dan hat zuvor als Head of Production bei Amazon Games, Head of Production and Product Management bei Panic Button und Lead Product Manager bei Blizzard Entertainment gearbeitet und unter anderem an Titeln wie New World, Apex Legends und Diablo III mitgearbeitet. Ryan Barnard war unter anderem als Game Director bei Massive Entertainment und Ubisoft sowie als Gameplay Director beim Hitman-Entwickler IO Interactive tätig. Er wird seine Fähigkeiten als Design Director einbringen.

war unter anderem als Game Director bei Massive Entertainment und Ubisoft sowie als Gameplay Director beim Hitman-Entwickler IO Interactive tätig. Er wird seine Fähigkeiten als Design Director einbringen. Alan Villani tritt dem Project Orion-Team als Engineering Director bei, nachdem er zuvor als VP of Technology bei verschiedenen WB Game-Produkten sein technisches Fachwissen zur Verfügung gestellt hat, einschließlich der technischen Leitung bei mehreren Mortal Kombat-Titeln.

tritt dem Project Orion-Team als Engineering Director bei, nachdem er zuvor als VP of Technology bei verschiedenen WB Game-Produkten sein technisches Fachwissen zur Verfügung gestellt hat, einschließlich der technischen Leitung bei mehreren Mortal Kombat-Titeln. Anna Megill ist eine preisgekrönte Spieleautorin mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Videospiele. Sie stößt als Lead Writer zu Project Orion, nachdem sie bereits Beiträge zu Titeln wie Control (Remedy), Dishonored: Death of The Outsider (Arkane), Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft Massive), Guild Wars 2 (ArenaNet) und dem kommenden Fable (Playground Games).

ist eine preisgekrönte Spieleautorin mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Videospiele. Sie stößt als Lead Writer zu Project Orion, nachdem sie bereits Beiträge zu Titeln wie Control (Remedy), Dishonored: Death of The Outsider (Arkane), Avatar: Frontiers of Pandora (Ubisoft Massive), Guild Wars 2 (ArenaNet) und dem kommenden Fable (Playground Games). Alexander Freed wird das Schreiben für Project Orion weiter verstärken. Der New York Times-Bestsellerautor, Narrative Designer und Comic-Autor mit über 15 Jahren Erfahrung im Schreiben von Spielen hat zuvor als Lead Writer bei BioWare gearbeitet, unter anderem an Star Wars: The Old Republic. Außerdem hat er für verschiedene große Studios geschrieben und beraten, darunter DICE, Obsidian Entertainment, Wizards of the Coast und die Spieleabteilung von 20th Century Fox, FoxNext.

Da die Arbeit am Nachfolger von Cyberpunk 2077, Codename Project Orion, bei CD PROJEKT RED North America in ein frühes Entwicklungsstadium eintritt, stellt das Unternehmen derzeit verschiedene Stellen an seinen Standorten in Boston und Vancouver ein.