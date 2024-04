WWE 2K24: Kritik an Bann für beliebten Content Creator

Autor:, in / WWE 2K24

Die Sperrung eines beliebten Content Creators sorgt in der WWE 2K24-Community für reichlich Kritik.

Am 22. April gab der beliebte WWE 2K24-Content Creator „WhatsTheStatus“ bekannt, dass alle seine erstellten und hochgeladenen Inhalte ohne Vorwarnung aus dem Wrestling-Spiel entfernt wurden. Einen Tag später berichtete er von der dauerhaften Sperrung seiner selbst, ohne die Möglichkeit auf Einspruch.

Beim Einloggen in das Spiel erhält „WhatsTheStatus“ eine Nachricht, in welcher von unangemessenen Inhalten sowie einem Verstoß gegen die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung die Rede ist.

Auf Nachfrage gibt ein 2K-Sprecher an, die Sperre sei aufgrund von Verstößen gegen die Bestimmungen vorgenommen worden und erwähnt Mods, die das Spielerlebnis für andere Spieler negativ beeinflussen. Welche Mods genau Stein des Anstoßes gewesen sein sollen, ist unklar.

Auch der Content Creator selbst ist weiterhin im Unklaren, was zu seiner Sperrung führte. Eine mögliche Ursache könnte das Hochladen neuer Versionen aller weiblichen Wrestlerinnen in Spiel sein, was intergeschlechtliche Kämpfe ermöglichte.

Dieser Mutmaßung erteilt „WhatsTheStatus“ allerdings eine Absage. Laut ihm hätten auch andere Content Creator ähnliche Charaktere hochgeladen, wären dafür aber nicht gesperrt worden. Er geht davon aus, dass die Maßnahme auf ihn persönlich abgezielt gewesen sei und er aus dem Verkehr gezogen werden sollte.

Durch das Hochladen verschiedener, für Spieler normalerweise unzugänglicher Inhalte, wie versteckter Modelle bestimmter Wrestler, oder Wrestler-Versionen der Moderatoren konnte sich „WhatsTheStatus“ eine große Fangemeinde aufbauen.

Große Teile der WWE 2K24-Community, darunter auch andere namhafte Content Creator wie „OmegamanX44“ „PETCHY“oder „Defract“, kritisieren die Sperrung und drücken online ihre Solidarität mit „WhatsTheStatus“ aus. Einige von ihnen geben an, aus Protest vorerst keine neuen Inhalte mehr für WWE 2K24 hochladen zu wollen. Kurzzeitig schaffte es das Hashtag „Free Status“ auf X in den USA und Kanada in die Trends.