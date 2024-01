WWE 2K24: Neuer Teil der Wrestling-Spielreihe angekündigt

Publisher 2K hat WW2 2K24 formell angekündigt. Über Social Media postete man einen Beitrag mit dem Logo des Spiels und der Informationen, dass die Enthüllung selbst erst am 22. Januar stattfinden wird.

Später wurde ein Teaser veröffentlicht, der auf den möglichen Cover-Athleten für den neusten Teil hindeuten soll. In die Waagschale werden Namen von Superstars wie Bianca Belair, Austin Theory, Gunther, Seth Rollins, Becky Lynch, Cody Rhodes geworfen.

Hmm… Who could it be? 👀 #WWE2K24 pic.twitter.com/gsIe0vdObN

— #WWE2K24 (@WWEgames) January 17, 2024