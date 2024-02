WWE 2K24: Muhammad Ali, WrestleMania-Momente und mehr

2K präsentiert den spannungsgeladenen WWE 2K24 Gameplay-Trailer, der einen ersten Blick auf die knallharte Wrestling-Action mit neuen Match-Typen, Umgebungen, Superstars und dem 2K Showcase of the Immortals bietet.

Der Trailer eröffnet mit beeindruckenden Aufnahmen von Roman Reigns und LA Knight, die im neuen Ambulance Match gegeneinander antreten. Das Ziel ist es, den Gegner zu zermürben, ihn in den Krankenwagen zu verfrachten und weiterzukämpfen, bis sich dessen Türen schließen und das Match gewonnen ist.

Es folgt eine Reihe von Sneak Peeks in das 2K Showcase of the Immortals, das 40 Jahre WrestleMania-Geschichte feiert, darunter historische Momente mit einigen der größten Superstars und Legenden aller Zeiten: Hulk Hogan, „Stone Cold“ Steve Austin, Rhea Ripley, The Ultimate Warrior, Charlotte Flair, John Cena, Triple H, The Undertaker und vielen mehr.

Ein erster Blick auf die überarbeitete Backstage Brawl-Arena zeigt neue Waffen und interaktive Umgebungen, die den Spielern zur Verfügung stehen, darunter ein Stoppschild, ein Getränkeautomat, ein Mülleimer, zerbrechliches Glas im Kontrollraum und mehr.

Für Gänsehautmomente sorgen Aufnahmen vom Undertaker und Shawn Michaels, die im neuen Casket Match gegeneinander antreten, bei dem es darum geht, einen besiegten Gegner in den Sarg zu legen und den Deckel zu schließen.

Aufnahmen des Special Guest Referee Matches mit Randy Orton, Solo Sikoa und Kevin Owens zeigen hingegen, was passieren kann, wenn ein Ringrichter mit einem der Teilnehmer ein Hühnchen zu rupfen hat.

Der Trailer schließt mit der Enthüllung von zusätzlichen Mitgliedern des mehr als 200 Superstars und Legenden umfassenden WWE 2K24-Rosters, darunter Seth Rollins, Trish Stratus, Rey Mysterio, The Judgment Day, und der Andeutung eines besonderen Gastes, der schon bald enthüllt wird.

WWE 2K24 wird in drei Editionen erhältlich sein:

Die Deluxe Edition ist ab Dienstag, 5. März 2024* weltweit digital sowie in den USA und ausgewählten Gebieten auch physikalisch erhältlich. Für den Rest der Welt wird die physikalische Version ab Freitag, 8. März 2024 verfügbar sein.

Die 40 Jahre WrestleMania Edition ist – ausschließlich digital – weltweit ab Dienstag, 5. März 2024 erhältlich.

Die Standard Edition und die Standard Cross-Gen Digital Edition sind weltweit ab Freitag, 8. März 2024 erhältlich.

Alle vier Editionen können bereits im Microsoft Store vorbestellt werden. Ausführliche Details gibt es in dieser WWE 2K24 News.

Weitere Informationen über neue Match-Arten, das 2K Showcase… of the Immortals, das starbesetzte Roster und mehr werden in Kürze veröffentlicht.

Dazu wird die verstorbene Boxlegende Muhammad Ali in WWE 2K24 den Ring betreten, wie der folgende Trailer enthüllt: