Skull and Bones: Piratenleben steckt voller Überraschungen

Ubisoft will bei Skull and Bones den Spieler in den Mittelpunkt stellen und das Leben eines Piraten äußerst spannend gestalten.

Von Enterhaken und Seeungeheuern bis hin zu kräftigen Wellen und Haustieren an Bord – das Leben eines Piraten in Skull and Bones soll immer spannend sein.

Ganz gleich, ob es darum geht, dass sich Koop-Aufträge auszahlen oder ihr eure Kosmetika auf all euren Schiffen ausrüsten könnt, Ubisoft Singapur hat bei der Entwicklung von Skull and Bones die Spieler in den Mittelpunkt gestellt, sich mit der Community verbunden und das Spiel mit Sorgfalt und Kreativität gestaltet, damit eure Zeit auf dem Indischen Ozean zu einem großen Abenteuer wird.

Damit ihr euch selbst überzeugen könnt, gibt es einen neuen „Skull and Bones: Making A Pirate’s Life For Fans“-Trailer für euch. Dazu startet schon morgen die offene Beta.