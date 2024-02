Skull and Bones: Steuerrad-Controller im Einsatz

Autor:, in / Skull and Bones

Ubisoft hat in einem kurzen Video einen Steuerrad-Controller für Skull and Bones vorgeführt.

Skull and Bones ist seit dem 16. Februar 2024 erhältlich und immer mehr Piraten stürzen sich in die See. Unentschlossen können dazu eine Trial-Version herunterladen und das Spiel ganze acht Stunden ausprobieren.

Jetzt hat Ubisoft noch einen neuen Steuerrad-Controller für Skull and Bones vorgeführt, der aber nur als Prototyp existiert. Ubisoft verkauft den „Ship’s Wheel Controller“ für Skull and Bones nicht und hat auch nicht vor, ihn beispielsweise in einem Gewinnspiel zu verschenken.

Einen ersten Eindruck gibt es hier:

Wie würde euch ein Steuerrad-Controller für Skull and Bones gefallen und würdet ihr ihn sogar kaufen, wenn er in Serie gehen würde?