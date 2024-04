Skull and Bones: Blighted Bastion Season 1 Trailer

Autor:, in / Skull and Bones

In einem neuen Trailer zu Skull and Bones zeigt euch Ubisoft, was alles in der Blighted Bastion Season 1 steckt. Verdient euch exklusive kosmetische Belohnungen, wenn ihr es mit der Verderbten Bastion aufnehmt.

Skull and Bones ist seit Februar erhältlich und für alle steht eine 8-Stunden-Trial-Version zum Download bereit. So könnt ihr das Spiel erst ausprobieren und dann kaufen.