Skull and Bones: Saison 1 Gameplay-Trailer veröffentlicht

Begegnet Captain Philippe La Peste im Gameplay-Trailer zu Season 1: Raging Tides für Skull and Bones.

Keine ruhigen Zeiten auf See gibt es für die Piraten von Skull and Bones, denn Season 1: Raging Tides steht an.

Die erste Season für das Piraten-Actionspiel beginnt am 27. Februar und wird kostenlos neue Inhalte wie Weltereignisse und eine Reihe von verschiedenen Aktivitäten bieten.

Spieler begegnen zudem Captain Philippe La Peste, einem gefürchteten Piratenanführer, der auf der Suche nach einem Heilmittel für sich und seine verfluchte Crew ist.

Einen ersten Eindruck auf Season 1 gibt es jetzt im Gameplay-Trailer: