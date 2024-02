Prince of Persia: The Lost Crown: Kostenlose Inhalte angekündigt

Kostenlose Updates bringen in den nächsten Monaten neue Inhalte für Spieler von Prince of Persia: The Lost Crown.

Was Spieler von Prince of Persia: The Lost Crown in Zukunft erwarten können, darüber gab Game Director Mouni Radi jetzt Auskunft.

In einer Mitteilung dankte er den Fans und gab an, man sei noch lange nicht fertig mit dem Spiel.

Für die nächsten Monate verspricht er kostenlose Update, die neue Inhalte, Modi und Herausforderungen bringen. Das erste Update soll schon bald für Spieler kostenlos erscheinen.

Radi sagte: „Vielen Dank für all die Liebe. Es bedeutet uns sehr viel, wenn wir sehen, dass ihr eure Zeit mit dem Spiel genauso genießt wie wir. Deshalb freue ich mich besonders, euch mitteilen zu können, dass wir noch lange nicht fertig sind. Wir haben einige coole Pläne für die kommenden Monate. Zu diesen Plänen gehören kostenlose Updates, die weitere Inhalte und Modi hinzufügen. Modi, die ihr herausfordern, erforschen und genießen könnt. Unser erstes kostenloses Update wird bald erscheinen.“

In unserem Testbericht erhielt Prince of Persia: The Lost Crown mit 9/10 eine Spitzenwertung. Hier könnt ihr nachlesen warum.

From our dev team to you, thank you truly. 🥰 pic.twitter.com/OUDWYSLXAk — Prince of Persia™: The Lost Crown (@princeofpersia) February 22, 2024