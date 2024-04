Bloober Team: Neue Projekte mit Take-Two und Skybound

Entwickler Bloober Team arbeitet derzeit am Silent Hill 2 Remake, das noch in diesem Jahr für PlayStation 5 sowie PC erscheinen soll. Im Rahmen des aktuellen Jahresberichts verrät das polnische Studio nun erste Details zu kommenden Projekten.

Demnach befinden sich zwei weitere, noch unangekündigte Titel bei Bloober Team in Arbeit. “Project C” soll in Zusammenarbeit mit Private Division (Take-Two Interactive) entstehen. Das polnische Studio gibt im Jahresbericht zu bekannt, dass das Projekt bereits weit fortgeschritten sei und man sehr zufrieden mit dem aktuellen Stand ist.

Des Weiteren soll es sich bei “Project C” um eine gänzlich neue IP handeln. Man habe vor, das Spiel noch in diesem Jahr der Öffentlichkeit vorzustellen.

Mit “Project R” hingegen arbeitet man an einem Spiel, das auf einer IP aus dem Hause Skybound Entertainment basiert. So wird in dem Jahresbericht erwähnt, dass das Medienunternehmen, welches von Robert Kirkman für die Verkartung von The Walking Dead gegründet wurde, Bloober Team eine Lizenz erteilt hat.

Zudem wird erwähnt, dass das Spiel 2025 seine Premiere feiern wird. Ob damit die Ankündigung oder gar die Veröffentlichung gemeint ist, ist allerdings nicht klar.