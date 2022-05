Bloober Team: Entwickelte lieber Blair Witch als Saw-Spiel

Auf der polnischen Messe Digital Dragons hatte IGN die Gelegenheit, mit dem Entwickler Bloober Team über Lizenzspiele zu sprechen.

Bloober Team ist bekannt für Horrorspiele wie The Medium, Blair Witch und Layers of Fear.

CEO Piotr Babieno erzählte einige interessante Dinge über die Zusammenarbeit mit Filmstudios und Lizenzgebern. So wurden sie schon öfter für die Entwicklung von Spielen angesprochen. Doch hatten die Studios offenbar immer zu genaue Vorstellungen was die Geschichte angeht, als dass man zusagte. Man arbeite so eben nicht.

„Ich habe mit unserem guten Partner, der United Talent Agency, zusammengearbeitet. Wir haben viele Leute aus der Branche in Hollywood getroffen. UTA ist sehr bekannt und sie haben gute Beziehungen zu allen großen Filmstudios. Wir haben mit [mehreren Studios] gesprochen, und einige von ihnen kamen zu uns und [sagten] ‚Okay, Leute, ihr konzentriert euch auf Horror und wir würden gerne mit euch zusammenarbeiten‘. [Aber] die Lizenzgeber waren sehr direkt: ‚Wir würden diese Geschichte gerne machen. Wir würden das Spiel gerne im Jahr 2021 [zeitgleich mit unserem Filmstart] herausbringen“, und so weiter. Wir haben entschieden: ‚Okay, [das ist] nicht das, was wir gerne machen würden.“

Dem Filmstudio Lionsgate gefiel Layers of Fear, weshalb man Bloober Team eine Liste von Horror-IPs gab, aus denen man wählen konnte, wie Babieno erzählt. Darunter befanden sich auch die Marken zu Saw und Blair Witch. In Blair Witch sah man größeres Potenzial, um neue Geschichten zu erzählen und entschied sich dafür.

„Lionsgate kam zu uns und sagte: ‚Leute, wir lieben [Bloobers Erfolgsspiel] Layers of Fear. Wir haben gesehen, was ihr mit Observer macht, also würden wir gerne mit euch zusammenarbeiten. Wir wissen, dass ihr gerne eure eigenen Spiele machen würdet, also bitte, das ist unsere Liste mit unseren Horror-IPs; wählt eine aus.‘ Wir hätten auch Saw wählen können, das populärer ist als Blair Witch, aber wir haben uns für Blair Witch entschieden, weil das Universum viele Möglichkeiten bietet, etwas Neues zu entwickeln. Das war der Grund, warum wir uns für dieses Projekt entschieden haben.“

Der Entwickler genießt einen guten Ruf, denn mittlerweile muss man schon seit längerem immer wieder Absagen erteilen, weil es dem Studio an Kapazitäten fehle. Man könne sich auch vergrößern und an einem dritten Spiel arbeiten. Doch man wolle unabhängig bleiben und Qualität erstellen.

„Um ehrlich zu sein, haben wir immer wieder Anfragen von Filmstudios oder anderen Lizenzgebern, mit ihnen zusammenzuarbeiten, weil Bloober Team in irgendeiner Weise erkennbar ist. Leider müssen wir seit fast einem Jahr fast alles ablehnen, weil wir nicht die Kapazität haben, noch mehr Titel auf einmal zu machen.“ „Wir könnten ein drittes Projekt machen. Wir könnten [ein] größeres Team aufbauen, aber das wollen wir nicht, weil wir uns auf die Qualität und das Gefühl konzentrieren möchten, dass [unsere Entwickler] immer noch in gewisser Weise unabhängig sind [und] immer noch das Gefühl haben, dass sie an ihrem eigenen Titel arbeiten.“

Bloober Team soll angeblich für Konami ein Spiel zu Silent Hill entwickeln. Damit dürfte man dann auch ausgelastet sein.