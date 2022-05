OlliOlli World: Void Riders Erweiterung bringt Skater ins All

Heute kündigt Private Division die erste Erweiterung um Skateboard-Spiel OlliOlli World an.

Die Erweiterung trägt den Namen Void Riders und stellt die Außerirdischen Sair’Rah, Khehvyn und Pftangxi aufs Rollbrett. Die Drei haben den Auftrag, Skate-Exemplare für den mächtigen Nebulord zu beschaffen.

Spielern stehen extraterrestrische Anpassungen und Herausforderungen bevor und mit der V.O.I.D. sogar ein außerirdischer Lebensraum, den es zu entdecken gilt.

„Spürt den Flow, wenn ihr durch das verschneite Cloverbrook wandert, das unheimliche Sunshine Valley durchkämmt und das stürmische Burntrock of Radlandia besucht. Lasst euch von der Entführung durch Außerirdische mitreißen und stellt euch eurem bisher größten Hindernis, der neuen Traktorstrahl-Mechanik. Schafft die Landung und beeindruckt Nebulord mit eurem extraterrestrisch inspirierten Stil, und ihr könntet euch in die Gunst seines Lieblings-Skate-Aliens spielen! In OlliOlli Worlds nächstem Abenteuer könnt ihr einen Kick-Flip in die Weiten des Weltraums machen.“