OlliOlli World: OXENFREE trifft auf OlliOlli World in neuem DLC

Der Entwickler Night School Studio hat bekannt gegeben, dass endlich das lang erwartete Crossover zwischen OXENFREE und OlliOlli verfügbar ist, und zwar in Form des neuen OlliOlli World-DLCs VOID Riders.

In OlliOlli Worlds neuem DLC treffen Außerirdische mit Extra-Steeze – nämlich Sair’Rah, Khehvyn und Pftangxi – in Radlandia ein, um Skater-Exemplare für den mächtigen Nebulord zu beschaffen. Die Spieler werden in ein Abenteuer rund um Entführungen durch Außerirdische hineingezogen und treffen auch auf ein bekanntes Gesicht. Als Alex aus OXENFREE kickflippen sie sich durch die Level und werden von einem brandneuen Remix von scntfcs „Beacon Beach”, dem Nikitch Dubby-Remix, beim Grinden begleitet.

Alles, was Spieler brauchen, um auf die neuen Inhalte zuzugreifen, ist die Postleitzahl MV32FR33, die auf mysteriöse Weise in Form von Morsezeichen in einem Video zu OlliOlii World und einem Instagram Live Broadcast aufgetaucht ist.