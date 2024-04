People Can Fly: Project Dagger eingestellt

Autor:, in / People Can Fly

People Can Fly hat die Arbeiten an Project Dagger nach einer vorherigen Neuausrichtung des Spiels eingestellt.

Die Macher von Spielen wie Outriders und Bulletstorm haben in den letzten Jahren viel zu tun gehabt. Im September 2022 haben wir über sieben Projekte berichtet, die sich in Entwicklung befinden.

Eines dieser Projekte von People Can Fly war Project Dagger, das auf einer neuen IP für Take-Two Interactive basierte. Doch das AAA-Action-Adventure in der Third-Person-Ansicht wird nicht in die Hände der Spieler gelangen.

Wie aus einem Bericht vom 5. April 204 hervorgeht, wurden die weiteren Arbeiten am Spiel eingestellt.

Demnach kam man nach Planänderungen und einer Analyse, die unbefriedigende Ergebnisse bei der Bewertung von Umfang und des kommerziellen Potenzials nach einer Neuausrichtung hervorbrachte, zu dem Schluss, Project Dagger zu beenden.