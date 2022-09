People Can Fly: Arbeitet an sieben Spiele-Projekten

Autor:, in / People Can Fly

Der Outriders-Entwickler People Can Fly kann sich mit sechs Projekten über mangelnde Arbeit nicht beklagen.

Eine neue Strategie für das Entwicklerstudio People Can Fly kündigte man vor einem Jahr bereits an. Der Entwickler von Outriders will zukünftig neben Triple-A-Shootern auch AA-Spiele und neue Genres entwickeln.

Das Vorhaben scheint man mittlerweile umgesetzt zu haben, denn wie FaizShaikh7681 zusammenfasst, arbeitet man an sieben Spiele-Projekten. Das geht aus einem Stellenangebot für einen Technical Architect hervor.

Darunter befindet sich Project Gemini, ein bisher nicht angekündigter AAA-Titel für Square Enix und Project Dagger, einem AAA-Action-Adventure, das auf einer neuen IP basiert. Dagger entstand in Zusammenarbeit mit Take-Two Interactive und ist seit zwei Jahren in Entwicklung. Wie heute bekannt wurde, ist diese Kooperation allerdings beendet worden und People Can Fly wird dieses Spiel, ebenso wie Bifrost und Victoria selbst herausbringen.

People Can Fly Projekte

Project Gemini (AAA-Spiel für Square Enix)

Project Dagger (AAA-Action-Adventure mit neuer IP mit Take-Two Interactive, Third Person)

Project VR

Project Red

Project Victoria

Project Bifrost

Green Hell VR