People Can Fly: Xbox-Spiel könnte ein PvP-Shooter sein

Autor:, in / People Can Fly

Bei Project Maverick könnte es sich um einen PvP-Shooter handeln, den People Can Fly für Microsoft entwickelt.

Unter dem Namen „Project Maverick“ entwickelt People Can Fly seit letztem Jahr ein Spiel, für das man Microsoft als Geldgeber und Publisher gewinnen konnte. Das Budget soll zwischen 30 und 50 Millionen Dollar liegen.

Was für ein Spiel People Can Fly aber für Microsoft entwickelt, darüber gab es bisher keine Angaben.

Wie so oft liefern Stellenausschreibungen mögliche Hinweise, was man erwarten kann.

Bei Project Maverick handelt es sich vielleicht um einen PvP-Shooter. Das lässt die offene Stelle eines Senior Level Designers vermuten, da für diese Arbeit Erfahrung bei der Gestaltung von PvP-Karten gefordert wird.

Ein PvE-Modus ist damit natürlich nicht gleich ausgeschlossen.

Offen bleibt auch die Frage, an welcher existierenden IP man da wohl arbeitet. Mit dem Gears-Ableger Gears of War: Judgment hat man zumindest schon Erfahrung mit einer existierenden Marke.

People Can Fly arbeitet aber nicht nur an Maverick. Im September 2022 haben wir berichtet, dass sieben Projekte in Entwicklung sind.