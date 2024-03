Dragon’s Dogma 2: Weiterer Xbox Series X|S- und PS5-Grafikvergleich

Ein weiterer Grafikvergleich wirft einen Blick auf das seit Freitag erhältliche Rollenspiel Dragon’s Dogma 2.

Im Video sowie im Artikel von Digital Foundry wird unter anderem über Schattenauflösung, Zeichendistanz und Texturierung eingegangen, die man auf Xbox Series X und PlayStation 5 als ebenbürtig betrachtet.

Bei der Checkerboard-Rendering-Technik scheint es Probleme auf Xbox Series X zu geben. Dort wurden in der Launch-Version des Spiels Checkerboard-Artefakte ausgemacht, die die Grafik mit einem feinen Gitter komplett verdeckt.

Bei der im Vorfeld schon angekündigten unbegrenzten Framerate bescheinigt der Grafikvergleich sowohl auf Xbox Series X als auch PlayStation 5 zwischen 30 und 45fps. Das führt allerdings zu einem stotternden und inkonsistenten Output bei allem, was man im Spiel macht.

In den 20er-Bereich sinkt die Framerate im Durchschnitt in der zentralen Stadt, in der offenen Welt in Kämpfen kann das ebenfalls flüchtig vorkommen.

Merkwürdig erscheint die sehr geringe Distanz von NPCs auf dem Bildschirm, womit Capcom die Belastung der CPU reduziert.

Im direkten Vergleich hat die Xbox Series X unterm Strich einen zehnprozentigen oder ca. 4fps großen Leistungsvorteil gegenüber der PlayStation 5, trotz des Checkerboard-Problems.

Für eine genaue Analyse mit weiteren Details zum technischen Stand von Dragon’s Dogma 2 auf Xbox Series X|S und PlayStation 5 schaut euch das Video an oder den Artikel in der Quelle.