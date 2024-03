Baldur’s Gate 3: Verkäufe liegen bei 15 Millionen Einheiten

Swen Vincke hat Angaben zu den Verkaufszahlen von Baldur’s Gate gemacht. In einem Interview sagte der Gründer von Larian Studios, das man fast doppelt so viele Spiele verkauft habe, wie von Divinity: Original Sin 2.

Vincke sagte zu GameSpot: „Die Verkaufszahlen sind fast doppelt so hoch wie bei Divinity: Original Sin 2, es läuft also wirklich gut, da Divinity: Original Sin 2 sehr erfolgreich war. Es hat also mehr erreicht, als wir erwartet haben.“

Baldur’s Gate dürfte damit auf rund 15 Millionen verkaufte Einheiten kommen. Die Zahl ergibt sich durch eine frühere Aussage von Larian. 2019 gab das Unternehmen 2,5 Millionen Verkäufe für das erste Divinity: Original Sin an. Im Juli 2023 hieß es dann, der Nachfolger habe dreimal so viele Verkäufe, also 7,5 Millionen, erreicht.

Trotz rund 15 Millionen verkaufter Spiele gab der Entwickler kürzlich bekannt, keine DLCs oder Erweiterungen produzieren zu wollen.