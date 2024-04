XboxDynasty: Euer letztes bugfreie Spiel?

Autor:, in / XboxDynasty

Was war euer letztes Spiel, das ihr bugfrei von Anfang bis Ende erleben konntet?

Ein Spiel ohne Bugs? Gibt es das überhaupt noch? Diese Frage möchten wir an euch weiterleiten und gleichzeitig erfahren, was euer letztes bugfreie Spiel war, das ihr in vollen Zügen genießen konntet.

Keine Abstürze, keine Glitches, keine Bugs, keine versperrten Missionen,… die Liste ist lang. Doch gibt es noch Spiele ohne Bugs?

Erzählt uns von euren „bugfreien“ Erlebnissen und gibt gerne ein paar Tipps in den Kommentaren ab.