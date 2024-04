Baldur’s Gate 3: Hasbro führt Gespräche über Nachfolger

Trotz des immensen Erfolgs von Baldur’s Gate 3 wird sich Larian Studios nicht an einen weiteren Teil der Reihe setzen. Stattdessen verlässt man das Dungeons & Dragons-Universum, um sich etwas Neuem zu widmen.

Doch wer soll einen weiteren Teil des Rollenspiels entwickeln? Die Frage stellte sich wohl auch Wizards of the Coast als Rechteinhaber bzw. sein Mutterkonzern Hasbro.

Eugene Evans, Senior Vice President of Digital Strategy and Licensing bei Hasbro und Wizards of the Coast, sprach mit PC Gamer über die Zukunft von Baldur’s Gate.

Evans erzählte: „Wir sprechen jetzt mit vielen Partnern und werden von vielen Partnern angesprochen, die sich der Herausforderung stellen, wie die Zukunft der Baldur’s Gate-Franchise aussieht.“ „Wir hoffen natürlich, dass es nicht wieder 25 Jahre dauert, wie es von Baldur’s Gate 2 bis 3 der Fall war, bevor wir diese Frage beantworten. Aber wir werden uns Zeit nehmen und den richtigen Partner, den richtigen Ansatz und das richtige Produkt finden, das die Zukunft von Baldur’s Gate darstellen könnte.“ „Wir nehmen das sehr, sehr ernst, so wie wir es mit all unseren Entscheidungen rund um unser Portfolio tun. Wir überstürzen keine Entscheidungen darüber, mit wem wir bei Produkten zusammenarbeiten oder welche Produkte wir in Betracht ziehen sollten.“