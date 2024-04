Starfield: Neue Anzeigemodi für Xbox Series X|S

Autor:, in / Starfield

Für Starfield sind so einige Dinge in Planung. Die Erweiterung „Shattered Space“ erscheint noch in diesem Jahr, es wird Karten-Updates für Städte geben und auch der Schiffsbau soll „großartige Dinge“ erhalten.

Was sich insbesondere aber Spieler auf Xbox Series X|S wünschen, sind mehr FPS. Angesprochen auf die Dinge, die das Weltraum-Rollenspiel in Zukunft erhalten werden, nannte Todd Howard in einem Interview auch „andere Anzeigemodi“ für Konsole.

Howard sagte: „Schaut, es gibt Bereiche, die, ihr wisst schon, die Karten oder einige andere Dinge… Gameplay-Optionen, die wir hinzufügen… Andere Anzeigemodi auf der Konsole, nach denen die Leute gefragt haben… Wir wollen all diese Sachen machen… Es wird einige Zeit dauern, aber wir freuen uns darauf, das Zeug rauszubringen.“

Starfield kann theoretisch 60fps, gab der Entwickler früher selbst zu. Da man im Spiel aber eine „gewisse Konsistenz“ bewahren wollte, hatte man sich für feste 30fps entschieden.

Womöglich hat man nun einen neuen Weg gefunden, die Framerate für Konsolen zu erhöhen und gleichzeitig für den Entwickler ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten, dass man an die Spieler ausliefern kann.

Zu möglichen Grafikmodi oder Anzeigeoptionen würden wir gerne nähere Details von Bethesda erfahren.