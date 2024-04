Lost Records: Bloom & Rage: Wird als zweiteilige Geschichte erscheinen

DON’T NOD zeigte beim IGN x ID at Xbox Digital Showcase einen brandneuen Trailer zu Lost Records: Bloom & Rage, dem ersten Spiel von DON’T NOD Montréal.

Lost Records: Bloom & Rage ist der erste Teil der Lost Records IP von den kreativen Köpfen hinter Life is Strange. Es wurde bei den Game Awards 2023 angekündigt und soll Ende 2024 für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 veröffentlicht werden.

Lost Records: Bloom & Rage ist ein narratives Adventure-Spiel, das in der fiktiven Stadt Velvet Cove im Sommer 1995 spielt.

Vier Highschool-Freundinnen – Swann, Nora, Autumn und Kat – verbringen den Sommer zusammen, hängen ab, spielen Musik und werden beste Freundinnen… bis etwas die Flugbahn ihres Lebens verändert.

Nachdem sie 27 Jahre lang geschwiegen haben, kommen sie wieder zusammen, um sich den dunklen Geheimnissen zu stellen, die sie dazu brachten, sich zu versprechen, nie wieder zu sprechen.

Enthüllung des spielbaren Hauptcharakters: Swann stellt sich vor

In diesem neuen Trailer entdeckt ihr Velvet Cove durch die Linse eines Camcorders, der der Hauptprotagonistin des Spiels, Swann, gehört, die sich auf ihren letzten Sommer in der fiktiven Stadt in Michigan vorbereitet.

Der Trailer gibt einen Einblick in Swanns Persönlichkeit: ihre introvertierte Art und ihre Vorliebe, Ausschnitte der Realität mit ihrem Camcorder festzuhalten. Außerdem sieht man einige Bereiche im Spiel, die die Spieler erkunden werden, und Charaktere, die sie treffen werden, wenn das Spiel Ende 2024 erscheint.

Eine Geschichte von Freundschaft und Geheimnissen, die in zwei Teilen erscheint

Lost Records: Bloom & Rage wird in zwei Teilen erscheinen, die jeweils einen Monat auseinander liegen. Eine natürliche Pause in der Geschichte bedeutet, dass die Spieler Diskussionen beginnen, Theorien austauschen und den nächsten Teil der Geschichte mit Spannung erwarten können.

Lernt eine unvergessliche Gruppe von Freunden kennen

Zu Beginn des Sommers lernt Swann eine Gruppe von Freunden kennen – Nora, Autumn und Kat. Sie verbringt den Sommer damit, mit jeder von ihnen eine enge Bindung aufzubauen: Nora, rebellisch, exzentrisch und voller Energie; Autumn, die nachdenkliche und charismatische Gruppenleiterin; und Kat: pragmatisch, willensstark und rätselhaft.

Vier sehr unterschiedliche Persönlichkeiten und Sichtweisen kommen in diesem schicksalhaften Sommer ’95 zusammen, um Geheimnisse aufzudecken, die die Gruppe verbinden – und zerbrechen – werden.

Werden sich die Mädchen gegenseitig ausgleichen oder auf seltsame und wunderbare Weise aneinandergeraten?

Original-Soundtrack

Lost Records: Bloom & Rage wird einen Soundtrack haben, der sich aus Originalstücken, die für das Spiel komponiert wurden, und lizenzierter Musik zusammensetzt, um die Geschichte von Swann und seinen Freunden zu erzählen.

Wie der Song, der im Ankündigungstrailer bei den The Game Awards 2023 von Nora Kelly vorgestellt wurde, ist auch der Song im Lo-fi Summer-Trailer ein für Lost Records Bloom & Rage komponiertes Originalstück. Die Musik wurde von Ruth Radelet, Adam Miller und Nat Walker geschrieben und aufgeführt.