Lost Records: Bloom & Rage: Life is Strange-Macher mit neuem Adventure

DON’T NOD Montréal enthüllte Lost Records: Bloom & Rage bei den The Game Awards. Es ist das erste Spiel im Lost-Records-Universum und ist eine brandneue, storygetriebene Reise durch die Zeit von den kreativen Köpfen hinter Life is Strange.

In Lost Records: Bloom & Rage ist der magische Sommer 1995 eine Zeit der Selbstfindung und des Knüpfens unzertrennlicher Bande für die Highschool-Freunde Swann, Nora, Autumn und Kat. 27 Jahre später führt das Schicksal sie wieder zusammen, um sie mit dem lang vergrabenen Geheimnis zu konfrontieren, das sie dazu brachte, sich zu versprechen, nie wieder zu sprechen.

Executive Producer Luc Baghadoust und Creative Director Michel Koch sind stolz darauf, das erste Spiel von DON’T NOD Montréal vorzustellen: „Es war ein ziemliches Abenteuer für uns seit unserer unglaublichen Life is Strange-Erfahrung – der Umzug nach Kanada, die Gründung unseres Studios in Montréal und die Zusammenstellung eines fantastischen Teams während der globalen Herausforderungen, mit denen wir alle konfrontiert waren. Heute freuen wir uns, endlich Lost Records zu enthüllen: Bloom & Rage. Dieses neue Universum ist voll von dem magischen Realismus, den wir lieben, und wir freuen uns darauf, mehr über Swann, Nora, Autumn, Kat und ihre Reise zu erfahren. Wir können es kaum erwarten, die Meinung der Community zu hören!“

Frédérique Fourny-Jennings, Geschäftsführerin von DON’T NOD Montréal, sagte: „In den letzten drei Jahren haben wir ein Studio aufgebaut, das die starken Werte von DON’T NOD widerspiegelt und großartige Menschen willkommen heißt. Es ist also der perfekte Kessel, um eine brandneue IP zu entwickeln, die von dem geprägt ist, was wir hier in Montréal sind. Über Lost Records sprechen zu können: Bloom & Rage sprechen zu können, ist ein unbeschreibliches Gefühl, denn es geht nicht nur um die Geschichte unserer Charaktere. Es geht auch um das Team, das unsere Identität als Studio und die des Spiels geformt hat, sowie um die, die noch kommen werden!“