Starfield: Creation Kit schon in Hände Dritter

Starfield wird in diesem Jahr Unterstützung für Mods erhalten. Das bestätigt Todd Howard im Kinda Funny Games Interview.

Das Creation Kit für das Sci-Fi-Rollenspiel befinde ich sogar schon in den Händen einiger Creator und der Game Director versprach, dass es dazu bald Neuigkeiten geben wird.

Hoffentlich zählt dann auch ein Datum zu diesen Neuigkeiten, denn dazu konnte er nichts sagen. Er unterstrich aber, wie wichtig diese Sache für das Studio ist und wie unglaublich die Mod-Community sei.

Die Mods für Starfield sind aber nicht nur für den PC als Plattform wichtig, sondern auch für die Konsole.

Howard sagte über die Mods für Konsole: „Absolut, 100 %, ja. Wir haben gesehen, dass [die Unterstützung von Konsolenmods] für Fallout und Skyrim zu einer so großen Sache geworden ist – das ist definitiv wichtig für uns. Das Besondere an Starfield war, dass wir in der Lage waren, das Gelernte [aus den vorherigen Spielen] zu übernehmen und die Dinge von Anfang an so zu gestalten, dass sie lange Bestand haben.“