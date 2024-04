Bethesda Game Studios: Zwei Fallout-Spiele offenbar in der Mache

Die Fallout-Spielreihe ist dank des immensen Erfolgs der Serie weiterhin in aller Munde. Doch was steht als Nächstes für die Franchise an?

Bethesda Game Studios ist auch weiterhin mit Starfield-Updates sowie der ersten großen Erweiterung Shattered Space beschäftigt. Und auch The Elder Scrolls VI befindet sich in der Entwicklung.

Erst danach ist mit Fallout 5 zu rechnen, wie Game Director Todd Howard die Spieler schon 2022 wissen ließ.

Seitdem ist viel Zeit vergangen und man hat inzwischen Pläne für schnellere Veröffentlichungen. Denn wie jeder weiß: Der Entwickler nimmt sich immer sehr viel Zeit für seine Spiele.

Im Hinblick auf Fallout sprach Howard gegenüber Kinda Funny Games über Fallout 76, das Mobilegame Fallout Shelter und die zweite Staffel der Prime Video-Serie.

Interessanterweise erwähnt er dabei auch zwei unangekündigte Fallout-Projekte.

Howard sagte: „Wir schauen uns an, was wir mit der [Fallout]-Franchise machen und dann sagen wir, ob wir uns immer noch gut fühlen – ich kann es jetzt nicht verraten – aber hier ist unser Weg für Fallout als Franchise.“ „Wann wird Season 2 erscheinen? Was machen wir auf dem Handy? Was machen wir in [Fallout 76]? Was machen wir mit diesem Ding? Was machen wir mit diesem anderen Ding? Und wann werden diese Dinge veröffentlicht?“ „Und wenn ich nur mit den Fingern schnippen könnte, würde ich sie alle schon fertig haben. Aber das Wichtigste ist: Wie können wir sie auf einem hohen Qualitätsniveau liefern? Das ist immer das Wichtigste.“

Von gleich zwei „Dingen“ ist die Rede. Eines davon dürfte Fallout 5 sein. Doch was ist das andere? Fans würden sich gewiss ein Fallout New Vegas 2 wünschen, gerade auch in Verbindung mit der Serie.