Bethesda Game Studios: Fallout-Spielerzahlen steigen um bis zu 415 %

Autor:, in / Bethesda Game Studios

Der erfolgreiche Start der Prime Video-Serie Fallout am 11. April führte auf Steam zu einer beachtlichen Steigerung der Spielerzahlen in Fallout 3, Fallout 4 und Fallout 76.

Fallout 4 erreichte am Wochenende 83.491 gleichzeitige Spieler in der Spitze. Gemessen an den letzten 30 Tagen bedeutet das einen Anstieg von 224,8 % (57.789 Spieler).

39.455 gleichzeitige Spieler am Wochenende sind es hingegen beim Online-Rollenspiel Fallout 76. Das sind nicht nur 209,8 % oder 26,720 mehr Spieler seit den letzten 30 Tagen. So viele Spieler hatte Fallout 76 noch nie!

Fallout 3 erreichte in den letzten 30 Tagen in der Spitze zwar nur 6.731 Spieler. Doch das sind 415,4 % bzw. 5.425 Spieler mehr als zuvor.

Man darf nicht vergessen, dass die Zahlen nur für die Plattform Steam so offen einsehbar sind und durch die Konsolen höher liegen dürften.

Fallout 4 wird mit dem Next-Gen-Upgrade sicherlich noch einen weiteren Anstieg bei den Spielerzahlen erfahren, wenn es am 25. April eintrifft.