Rainbow Cotton: Exklusives Interview mit neuen Details

Rainbow Cotton ist ein Remake des Dreamcast-Klassikers Rainbow Cotton, der in Kürze auf die Xbox kommen wird.

Grund genug für uns Andreas Scholl, Lead Programmer, Projektleiter und technischer Direktor bei KRITZELKRATZ 3000, zu einem Interview zu bitten und ein paar Fragen zu Rainbow Cotton zu stellen.

Bitte stellen Sie sich kurz vor und erklären Sie den Lesern von XboxDynasty.de, was ihre Aufgaben bei Rainbow Cotton sind.

Hallo, mein Name ist Andreas Scholl. Ich bin technischer Direktor bei KRITZELKRATZ 3000. Bei Rainbow Cotton war ich sowohl der Lead Programmer, als auch zusammen mit Pascal Heiler in der Projektleitung tätig.

Beschreiben Sie bitte das Spiel, dessen Besonderheiten und das, was Xbox-Spieler im Spiel alles erwartet.

Rainbow Cotton ist ein Shoot ‚em up, oder wie wir es nennen Cute ‚em up des japanischen Studios SUCCESS. Es ist ursprünglich für die Sega Dreamcast Konsole im Jahr 2000 exclusiv für den japanischen Markt erschienen. Cotton ist eine Serie mit einer kleinen rothaarigen Hexe als Protagonisting, die sich vor allem in Japan einer großen Beliebtheit erfreut.

War es schwer für Sie das Spiel auf die Xbox Series X bzw. die Xbox Series S zu bringen?

Generell war eine der großen Herausforderungen, den Original-Code zu analysieren und zu verstehen. Vor allem die Mini-Bosse und Bosskämpfe sind bei Rainbow Cotton für einen Shooter sehr komplex. Jeder Boss hat eine vielzahl von Attacken und Verhaltensmustern. Wir mussten den Code an vielen Stellen umschreiben, um neue Features zu integrieren. Eines der Hauptziele war es zu dem, dass wir auf der Xbox eine stabile Framerate von 60 Fps erreichen wollten. Der Original-Code lief aber fest auf 30 Fps, wodurch der gesamte Programmcode umgeschrieben werden musste.

Wie sehen die technischen Details für die Xbox Series X aus und wie lauten die Spezifikationen für die Xbox Series S?

Damit wir eine möglichst große Zielgruppe auf der Xbox erreichen können, wurde zu einem frühen Zeitpunkt der Entwicklung entschieden, dass wir die Xbox One als Hardware-Target für Xbox Konsolen anvisieren. Durch die Optimierung des Spiels für Xbox One erfüllen auch die neueren Series Konsolen unsere Hardwareanforderungen voll. Das Spiel läuft in einer Auflösung von 1920×1080 in 60 Fps.

Ist die Xbox Series S für euch ein Klotz am Bein und bremst die kleine Konsole die Entwicklung aus – oder eher nicht?

Wir entwickeln derzeit in erster Linie Retro-Spiele. Da die Series S im Vergleich zu anderen moderneren Konsolen bereits ein sehr gutes Hardwareprofil hat, stellt sie für uns keine Bremse dar.

Wie sieht die Zukunft für euer Spiel auf der Xbox aus? Habt ihr schon eine Roadmap erstellt?

Da wir die Entwickler sind, können wir zur direkten Marketing-Roadmap keine verlässlichen Auskünfte geben. Das Spiel ist von unserer Seite fertig entwickelt und von Microsoft approved. Der digitale Release ist für den 9. Mai angegeben.

Welche Tipps für Rainbow Cotton würden Sie Xbox-Spielern mit auf die Reise geben?

Es lohnt sich auf alle Fälle die animierten Zeichentrick-Sequenzen anzuschauen, um ein Gefühl für Cottons eigentlichen Charakter und die Story zu bekommen. Man sollte sich nicht von ihrem süßen Aussehen täuschen lassen.

Das Spiel hat für Shoot ‚em up Fans viel zu bieten und wurde vor allem in Bezug auf das Gameplay im Verleich zur Dreamcast Version stark verbessert. Der neue Co-Op Modus gibt auch die Möglichkeit, das Spiel mit Freunden oder der Familie gemeinsam zu spielen.

Wie würden Sie sich eine Next-Gen im Konsolenbereich wünschen und vorstellen?

Ich würde mir wünschen, dass durch die nächsten Hardware-Generationen sowohl bekannte Genres als auch neue evtl. noch völlig unbekannte Spielprinzipien ermöglicht werden. Eine Xbox, die man auch mit auf Reise nehmen kann fänd‘ ich persönlich sehr attraktiv.

Was kommt nach Rainbow Cotton?

Wir sind gerade dabei mit ININ die nächsten Projekte zu planen. Mehr darf ich leider noch nicht verraten, lasst euch überraschen.

Möchten Sie noch irgendwelche abschließenden Worte an die Leser von XboxDynasty.de richten?

Ich hoffe, dass Ihr viel Spaß mit Rainbow Cotton haben werdet. Wer Spaß an japanischen Arcade Games hat, sollte auf alle Fälle einen Blick auf das Spiel werfen. Ich freue mich auf viele weitere Titel für die Xbox.