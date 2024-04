Rainbow Cotton: Exklusiv: Klassiker läuft mit 1080p und 60fps

Autor:, in / Rainbow Cotton

Rainbow Cotton ist ein Remake des Dreamcast-Klassikers Rainbow Cotton, der im Mai für die Xbox erscheinen wird.

Wir hatten die einmalige Möglichkeit Andreas Scholl, Lead Programmer, Projektleiter und technischer Direktor bei KRITZELKRATZ 3000, zu einem Interview zu bitten und ein paar Fragen zu Rainbow Cotton zu stellen.

Dabei wurde uns mitgeteilt, dass das Spiel komplett überarbeitet wurde. Das ursprüngliche Spiel lief in 30fps auf der SEGA Dreamcast-Konsole und wurde im Jahr 2000 exklusiv für den japanischen Markt veröffentlicht. Jetzt will man mit der Neuauflage die ganze Welt erobern.

Dazu musste jedoch der ganze Code komplett umgeschrieben werden und so wurde Rainbow Cotton von den Entwicklern für die Xbox One optimiert. Somit wird der Klassiker in 1080p mit 60fps über die Bildschirme flackern.